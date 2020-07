Calciomercato Juventus, colpo Griezmann | C’è il piano!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri: la richiesta di Bartomeu per Griezmann

La Juventus non intende stare a guardare in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre forte sulle tracce dei migliori calciatori in circolazione per rinforzare ancora una volta la rosa guidata da Maurizio Sarri. L’ultimo profilo accostato alla società torinese sarebbe quello di Antoine Griezmann, talentuoso giocatore francese, pronto anche a salutare il Barcellona al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Bartomeu chiede 150 milioni per Griezmann

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente della società catalana, Bartomeu, avrebbe intenzione di vendere Antoine Griezmann per 150 milioni, 30 in più di quanto è stato pagato per poter arrivare al campione brasiliano Neymar. Una strategia ben precisa per cercare di cedere anche il francese, autore di un’ottima prova nell’ultima uscita stagionale, ma che ha vissuto una stagione tra alti e bassi.

Infine, come riportato ancora da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe mostrato così un forte interessamento per il giocatore francese visto che starebbe prendendo forma anche un possibile addio di Cristiano Ronaldo. E così l’ex Atletico Madrid potrebbe formare una coppia da sogno con l’argentino Paulo Dybala.

Al momento l’unica nota negativa sarebbe rappresentata dalla cifra: 150 milioni sono considerati esagerati dal club italiano. La Juventus non molla la presa e continua a monitorare la situazione.

