Calciomercato Juventus, super colpo in Serie A | Scambio e soldi

Calciomercato Juventus, spunta l’ipotesi dal Milan: i bianconeri potrebbero mettere nel mirino Bennacer e intavolare uno scambio alla pari

In periodi di calciomercato bisogna seguire qualsiasi occasione disponibile, soprattutto in tempi di coronavirus, dove le conseguenze continuano a farsi sentire sulle finanze dei club. L’ultima in casa Juventus, dunque, potrebbe essere un altro scambio, ma stavolta sull’asse con la Lombardia: nel mirino dei bianconeri sembra esserci finito Ismael Bennacer, al punto che Paratici potrebbe affondare il colpo con uno scambio.

Calciomercato Juventus, Demiral per Bennacer: la risposta del Milan

L’ultimo nome per il centrocampo di Sarri, dunque, potrebbe essere quello del regista ex Empoli. La Juventus, d’altronde, è una nota estimatrice di Bennacer, al punto da poter intavolare uno scambio con il Milan per arrivare all’algerino. L’ipotesi è quella di uno scambio quasi alla pari con Merih Demiral, andando incontro dunque alle necessità dei rossoneri di rinforzare la difesa. Il Milan, tuttavia, pretenderebbe un conguaglio economico ben più sostanzioso rispetto a quello avanzato dai bianconeri, ricordando che sull’algerino vige una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro.

Schermaglie e rumors di un calciomercato che si appresta ridisegnato per usi e costumi dalle conseguenze dell’emergenza pandemica. I rapporti tra Juventus e Milan restano ottimo, ma l’operazione Bennacer–Demiral sarebbe tutt’altro che ben avviato per ambedue i club.

