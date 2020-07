L’Inter non perde d’occhio Arturo Vidal, tra gli obiettivi primari per il calciomercato estivo: dichiarazioni importanti da Barcellona

Arturo Vidal e l’Inter potrebbero convolare a nozze durante quest’estate di calciomercato. I dirigenti nerazzurri non smettono di pensare al cileno ma devono fare i conti con il tecnico del Barcellona, Quique Setien, che si è espresso in modo deciso sul futuro dell’ex centrocampista della Juventus. Ecco le sue parole.

Calciomercato Inter, Setien su Vidal: “Ha ragione Conte”

Setien, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Vidal porta impegno ed entusiasmo, è importante. Ha ragione Conte, lo vorrei sempre in campo”. Il tecnico degli spagnoli ha successivamente aggiunto: “E’ sempre pronto ad aiutare, è lodevole. E’ una fortuna, per una squadra, avere giocatori del genere”.

Setien blinda dunque Vidal, che resta in scadenza tra meno di dodici mesi con il club di Bartomeu. “Non so se voglia continuare ma ci sono molte possibilità che rimanga, ha un contratto con noi. Conto su di lui”. Dichiarazioni di facciata o no, Setien lancia un messaggio chiaro e forte all’Inter.

Vidal difficilmente si muoverà da Barcellona. La palla passa a Marotta e al cileno che ancora non si è espresso in modo definitivo sul suo futuro in Catalogna.

