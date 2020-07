Calciomercato, Coutinho torna in Italia | C’è l’indizio

Calciomercato, Philippe Coutinho torna in Italia: dalla città di Napoli spunta l’indizio sul possibile futuro del fantasista brasiliano

Attualmente in vacanza dopo la conclusione della Bundesliga, Philippe Coutinho è tornato ad essere un nome molto vicino all’Italia. Il motivo? Il suo avvistamento in quel di Napoli, dove il fantasista brasiliano sta trascorrendo le vacanze, con un cicerone d’eccellenza come il connazionale e amico Allan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Lautaro ha firmato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, super colpo in mediana | Cala il prezzo

Calciomercato, Coutinho beccato a Napoli: le big italiane sul brasiliano?

E in periodi di calciomercato, anche una semplice foto postata dopo una cena in vacanza può diventare un piccolo e importante indizio. Il nome di Coutinho è stato spesso accostato alle big del nostro campionato, soprattutto Juventus e Inter, che tanto stimano il fantasista di proprietà del Barcellona. Come scrive, però, il ‘Mundo Deportivo’, non si può escludere a priori un’altra ipotesi: quella legata al Napoli. D’altronde, il club catalano è da sempre sulle tracce dell’azzurro Fabian Ruiz e, dopo l’operazione Arthur-Pjanic, un’altra pedina di scambio di lusso potrebbe essere spesa dai blaugrana nella prossima sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rabiot per il bomber | Sorpasso sull’Inter!

Una cosa resta certa, nel futuro del brasiliano non sembra esserci il Barcellona, dato che il suo ritorno dal Bayern Monaco si preannuncia soltanto temporaneo. Chissà che il suo futuro non possa vedere protagonista nuovamente la Serie A, campionato che lo ha lanciato nel calcio europeo.