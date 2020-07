Calciomercato Juventus, Sarri “bocciato” | Spunta un’altra big

Nonostante i tanti risultati positivi collezionati nelle ultime giornate di Serie A, l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, continua ad essere criticato

La Juventus continua a collezionare risultati importantissimi in Serie A. La compagine bianconera, guidata da Maurizio Sarri, non si ferma e consolida ancor di più il primato in classifica dopo le sconfitte di Lazio e Inter nell’ultima giornata di campionato. L’allenatore toscano, però, resta sempre al centro delle critiche a causa del gioco non troppo esaltante impiantato a Torino.

Calciomercato Juventus, Sconcerti senza giri di parole: attacco a Sarri!

Così il giornalista Mario Sconcerti ha criticato senza giri di parole lo stesso Sarri come si può leggere sulle pagine de “Il Corriere della Sera”: “Io credo sia diventata la Juventus delle individualità e non quella di Sarri. E così dopo il colloquio tra tecnico, club e giocatori penso si sia scelta una situazione di compromesso con la squadra fa ciò che la diverte”.

Poi ha aggiunto circa il suo futuro: “Ha due chance per restare alla Juventus, ma non so se abbia questa gran voglia di continuare. O vince la Champions oppure prende subito decisioni in questo lasso di tempo per arrivare al meglio all’edizione della massima competizione europea, in programma ad agosto”.

Infine, lo stesso Sconcerti ha consigliato all’allenatore della Juventus la sua nuova possibile avventura: “Io proverei con la Roma“.

