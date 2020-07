Inter, nuovo attacco a Conte | “Dice ovvietà, stagione fallimentare”

La sconfitta subita contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi in casa Inter, Conte è nuovamente sotto attacco: “La stagione è fallimentare”.

Prosegue il processo mediatico per Antonio Conte dopo la sconfitta subita contro il Bologna. Il tecnico dell’Inter è stato il primo a dichiararsi sotto esame, ma nella giornata odierna sono piovute solamente critiche. Mario Sconcerti, intervenuto a ‘TRS’, ha attaccato l’allenatore salentino: “Dice una marea di ovvietà e le dice come Sacre Scritture. Sono delle esagerazioni con cui lui continua a costruire il suo personaggio. Adesso o arriva secondo oppure vince l’Europa League: anche in questo caso la stagione non è salva. Conte deve rendersi conto che, al momento, l’annata dell’Inter è fallimentare”.

Inter, Sconcerti all’attacco | “Squadra stordita dagli ordini di Conte”

La disamina di Mario Sconcerti riguardo alle recenti cadute dell’Inter ha un colpevole chiaro: Antonio Conte. “I nerazzurri non hanno qualità sufficiente e quella qualità insufficiente è stordita dai continui ordini dell’allenatore. L’Inter pensa attraverso la testa di Conte e così ha perso a livello istintivo. La squadra è involuta e ci mette troppo ad arrivare nell’area avversaria: non è una squadra internazionale. E penso anche che Conte non sia un allenatore europeo. La cosa migliore che ha fatto in carriera è l’Europeo con l’Italia, con la Juventus vincono in tanti. Lui non cerca i giocatori migliori, ma i più obbedienti”.

Il giornalista, poi, ha criticato anche il Napoli di Gattuso. “È una squadra con una mentalità femminile, il che è un’ottima mentalità: però è meno volgare, meno cattiva. Il Napoli più forte che ricordo aveva Allan, Jorginho ed Hamsik, gioco e palle. La spina dorsale a mio avviso è lì”.

