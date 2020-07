Calciomercato Roma, ultimatum Fonseca | Clamoroso ritorno

Altra sconfitta per la Roma, in pieno calo dopo il lockdown. Per Fonseca si mette male: prossimi match decisivi, pronto il grande ritorno in caso di esonero

Il ritorno dal lockdown è stato amaro per la Roma, che adesso, a pari punti con il Napoli, è lontana dal quarto posto occupato da un’inarrestabile Atalanta distante 15 punti. Proprio i partenopei hanno causato ieri la terza sconfitta consecutiva per i giallorossi, che stanno attraversando una crisi non da poco. Al San Paolo sono stati i padroni di casa a trionfare. La prestazione degli uomini di Fonseca non è stata assolutamente all’altezza delle aspettative. non sono mancate le occasioni per colpire gli avversari, ma la difesa è stata colta troppe volte impreparata ed il risultato finale avrebbe potuto premiare ulteriormente il Napoli. Sul banco degli imputati proprio Paulo Fonseca, ritenuto primo responsabile dei deludenti risultati del club capitolino.

Fonseca, in caso di esonero pronto il ritorno in panchina

L’allenatore portoghese ha condotto un campionato esaltante solo a tratti. L’obiettivo Champions League appare ormai fuori portata e quel che resta è difendere il quinto posto dalle grinfie di un Napoli in forte rincorsa per le zone alte della classifica. Per il tecnico i prossimi due match potrebbero essere decisivi. A specificarlo è Leggo, secondo cui se dovessero arrivare altre due sconfitte contro Parma e Brescia, prossime avversarie sul calendario della Roma, Fonseca potrebbe essere esonerato. A quel punto potrebbe subentrare sulla panchina giallorossa un ‘vecchio amico’ come Luciano Spalletti.

Il toscano nelle ultime ore è stato accostato anche alla Fiorentina insieme a Daniele De Rossi. I capitolini potrebbero però puntare sul suo ritorno per risanare un gruppo senza identità.

