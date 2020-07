La trattativa per Victor Osimhen è entrata nella fase più calda, l’entourage dell’attaccante ha rivelato: “A breve deciderà se accettare il Napoli”.

Il grande obiettivo estivo del Napoli è ormai chiaro a tutti: si tratta di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha stregato Giuntoli, che settimana scorsa lo ha portato a visitare il capoluogo campano e a conoscere Gattuso. Anche il tecnico calabrese sarebbe estremamente entusiasta del suo arrivo e ha esposto il progetto ad Osimhen. De Laurentiis è molto fiducioso riguardo all’accordo con il Lille, che sembra essere davvero vicino. La palla, ora, è passata all’attaccante classe ’98 che dovrà accettare o meno la proposta del Napoli. Un membro dell’entourage di Osimhen ha rivelato la data in cui questa decisione verrà presa.

Calciomercato Napoli, colpo Osimhen | “Accordo totale”

L’approdo di Victor Osimhen al Napoli sembra essere sempre più vicino. A rivelare lo stato avanzato delle trattative è stato Osita Okolo, membro dell’entourage dell’attaccante nigeriano. Okolo, ai microfoni di ‘CalcioNapoli24 TV’, ha rivelato: “Dopo aver incontrato De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso si è preso ancora un po’ di tempo per decidere, senza fretta. In settimana scioglierà tutte le sue riserve e deciderà se accettare il Napoli o no. La decisione potrebbe arrivare a momenti”. Il giocatore del Lille sembra essere davvero vicino a consegnare agli azzurri una risposta definitiva.

La fiducia per la riuscita dell’operazione sembra essere alta a Napoli. Osita Okolo, poi, ha foraggiato queste buone sensazioni: “Victor mi ha rivelato che l’accordo è totale, ma che ci sono ancora un paio di cose da puntellare prima della decisione definitiva: entro domani dovrebbe esserci l’annuncio”. Quella di domani, quindi, potrebbe essere la giornata di Osimhen a Napoli. Sempre secondo quanto riferito dall’entourage dell’attaccante, l’incontro con Gattuso sembra essere stato determinante per far pendere l’ago della bilancia verso il club campano.

RM

