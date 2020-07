Calciomercato Milan, Rangnick e Maldini | La decisione definitiva!

È una giornata importante per il Milan, Gazidis ha preso la decisione definitiva riguardo a Ralf Rangnick, Paolo Maldini e Stefano Pioli: le ultime.

Il Milan sta vivendo un buon momento in campionato: dal ritorno in campo post ‘Covid-19’, i rossoneri non hanno mai perso. La compagine guidata da Stefano Pioli ha inanellato tre vittorie ed un pareggio e domani sera attende la Juventus a ‘San Siro’. Oggi, però, è stata una giornata cruciale per il futuro del ‘Diavolo’: Gazidis ha comunicato a Maldini la propria decisione riguardo a Ralf Rangnick. Ecco le ultime sul manager tedesco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri rivela | “Litigo sempre con lui”

Calciomercato Milan, Gazidis ha deciso | L’anno prossimo arriva Rangnick!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky’, Gazidis nella giornata di oggi avrebbe comunicato a Paolo Maldini l’arrivo di Ralf Rangnick per la prossima stagione. Il dirigente sudafricano prosegue dritto per la sua strada, quindi, e affida il Milan nelle sapienti mani del manager tedesco. Rangnick lascerà il Lipsia al termine della stagione e arriverà in Italia, dove con ogni probabilità diventerà il nuovo allenatore dei rossoneri. Il tedesco assumerà anche il ruolo di direttore tecnico: scelta che, de facto, accompagna Maldini alla porta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Spunta la data!

La rivoluzione Gazidis inizierà questa estate e sarà guidata da Ralf Rangnick. L’ex Schalke è un maestro, prima, nell’individuare i giovani di talento e, poi, nel farli crescere e sbocciare. Il Milan del futuro riparte dal futuro: quella dell’anno prossimo sarà una squadra che favorirà l’ingresso delle nuove leve. L’obiettivo dei rossoneri è quello di costruirsi in casa i campioni di domani e nessuno meglio di Rangnick è capace di farlo. I due sacrifici sull’altare di questa rivoluzione saranno Maldini e Stefano Pioli.

Il Milan non si guarda indietro e pensa solamente al futuro: Gazidis affida il ‘Diavolo’ a Rangnick e taglia Maldini e Pioli!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, top player lontano | Assalto estero

Inter-Bologna, Conte furioso | Che critica ai giocatori!

Calciomercato Inter, Conte contro tutti | Ipotesi clamorosa!