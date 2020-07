Calciomercato Milan, intesa vicina | Scambio in Serie A

In attesa della riapertura del calciomercato, il Milan è pronto a chiudere lo scambio in Serie A: i dettagli

Non solo la bella vittoria dell’Olimpico contro la Lazio. Il Milan guarda al futuro con il calciomercato estivo che incombe e che regalerà non poche sorprese, sia in entrata che in uscita. In tal senso avanza spedita la possibilità di uno scambio in Serie A: l’accordo sarebbe sempre più vicino.

Calciomercato Milan, accelerata rossonera: scambio vicino

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, Milan e Fiorentina sarebbero ad un passo dal chiudere un’operazione di mercato. Si tratta per lo scambio tra Paqueta, profilo da tempo gradito alla Fiorentina, e Nikola Milenkovic. Il club di Elliott avrebbe accelerato nelle ultime ore per anticipare la folta concorrenza per arrivare al 22enne serbo.

Paqueta, in ripresa nelle ultime uscite con la squadra di Pioli, sembrerebbe dunque poter partire per rilanciarsi a Firenze. Il giocatore è valutato circa 35 milioni di euro dal club di Commisso, cifra molto vicina a quella spesa dal Milan per portare Paqueta dal Flamengo in Serie A.

Situazione in divenire: il Milan fa sul serio, Milenkovic può essere il primo colpo in vista della prossima stagione.

