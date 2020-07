Il difensore della Juventus finisce nel mirino del PSG: bianconeri che dovranno riflettere sul futuro del calciatore e prendere una decisione

Juventus che dopo la 30esima giornata di campionato allunga le distanze e si porta a più sette dalla Lazio seconda. Così un po’ più di tranquillità i bianconeri guardano al mercato, dove un difensore sarebbe finito nel mirino del PSG. Assalto francese alla retroguardia juventina.

Calciomercato Juventus, occhio al PSG: i parigini puntano Luca Pellegrini per la fascia

Il calciomercato della Juventus è già nel vivo, con un’operazione messa a segno prima dell’apertura della finestra di fine stagione. Questa però, oltre ad acquistare, i bianconeri dovranno stare attenti agli assalti delle big europee ai propri giocatori in rosa. Infatti, proprio dalla Francia puntano il mirino su un difensore. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, il PSG starebbe cercando un terzino sinistro per la prossima stagione, anche se è da poco arrivato il rinnovo di Kurzawa. Così i parigini avrebbero messo gli occhi su Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus ma in prestito al Cagliari.

Il calciatore classe 1999 sta disputando una buona stagione in terra sarda, così il club francese avrebbe deciso tramite il direttore sportivo Leonardo di contattare l’entourage del giovane, gestito da un agente che in bianconero conoscono bene, Mino Raiola. Luca Pellegrini, che in maglia Juventus non ha mai esordito, potrebbe finire al Paris Saint-Germain in uno scambio con Leandro Paredes, centrocampista argentino con un passato in Serie A nella Roma, da tempo nel mirino di Paratici.

