Calciomercato Juventus, occhi sul baby fenomeno | Su di lui Roma e Milan

Calciomercato Juventus, occhi su Musa Juwara: l’attaccante del Bologna è già diventato uno dei profili più interessanti del nostro campionato

Giovane, di talento e con una storia alle spalle da brividi: a Musa Juwara sono bastati pochi minuti per entrare e lasciare un segno indelebile nella sfida contro l’Inter. Il primo gol in Serie A non si scorda mai, d’altronde, soprattutto se per il tuo Bologna è significato sbancare San Siro e portare a casa tre punti dal sapore europeo. Una prestazione da incorniciare per il giovane gambiano classe 2001, che con la sua performance di ieri sembra aver già attirato a sé l’attenzione delle big del nostro campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Allegri | Arriva l’annuncio!



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Alaba | Dall’accordo alla volontà del Bayern



Calciomercato Juventus, occhi su Juwara: anche Milan e Roma alla finestra

Il Bologna, dunque, è avvisato: sul giovanissimo Musa Juwara sembrano esserci già gli occhi dei principali club italiani. Una lista di estimatori che piano piano cresce, soprattutto dopo la prestazione maiuscola offerta contro l’Inter. La Juventus (da sempre attentissima ai giovani talenti del nostro calcio) si sarebbe iscritta questa, insieme a Roma e Milan, sempre alla ricerca di baby-prodigi con cui irrorare i propri organici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, colpo top | Cifre e dettagli

Un interesse, quindi, sempre più ampio, quello che il Bologna starebbe iniziando a registrare nei confronti del suo piccolo gioiellino. Per Musa Juwara, invece, non è ancora tempo di distrarsi dalla gioia del primo gol in Serie A.