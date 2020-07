Calciomercato Juventus e Inter, top player lontano | Assalto estero

Sia Juventus che Inter continuano ad osservare con interesse al top player della Serie A, ma il suo destino sembrerebbe ormai lontano dall’Italia

Juventus ed Inter continuano ancora una volta a sfidarsi a colpi di mercato, puntando allo stesso top player della Serie A. Il calciatore però ha moltissimi estimatori in tutta Europa ed il suo futuro sembrerebbe scritto. Non rimarrà in Italia.

Calciomercato Juventus ed Inter, Milinkovic-Savic si allontana: top club europei pronti all’assalto

Il calciomercato di Juventus ed Inter come spesso succede si incrocia. Infatti molte volte i calciatori osservati da una squadra finiscono anche nel mirino dell’altra e si accendono battaglie di mercato infuocate. Questa volta tutte e due le società hanno messo gli occhi da tempo sul centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ma entrambe potrebbero rimanere beffate. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ sul serbo non ci sarebbero sono le due italiane, ma anche i migliori club d’Europa. In particolare il centrocampista sarebbe finito nella lista di PSG, Real Madrid e Chelsea, tre squadre a cui sarebbe difficile dire di no per ogni giocatore.

Nonostante offerte ufficiali non siano ancora state presentate e per ora ci siano solo degli accostamenti, sembrerebbe che con l’offerta giusta la trattativa non tarderebbe a decollare. Importantissimo per sbloccare le trattative sarà anche la volontà del calciatore che sembrerebbe ormai prontissimo per passare ad un top club e prenderne le redini. Così per Juventus ed Inter la situazione si fa sempre più complicata, se si pensa anche che la Lazio preferirebbe sicuramente venderlo all’esterno piuttosto che alle due rivali in campionato.

