Calciomercato Juventus, Sarri rivela | “Litigo sempre con lui”

In vista della grande sfida di ‘San Siro’ contro il Milan, Sarri ha rivelato alcune dinamiche interne alla Juventus: “Litighiamo sempre io e lui”.

La posizione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sta trovando maggiore stabilità nelle ultime settimane. I bianconeri hanno ripreso il campionato in maniera perfetta, vincendo tutti gli incontri e scappando a +7 dalla Lazio. Alla vigilia del big match di ‘San Siro’ contro il Milan, il tecnico di Figline ha rivelato alcune dinamiche interne allo spogliatoio della Juventus. In particolare, c’è un giocatore con cui Sarri continua a litigare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Spunta la data!

Juventus, Sarri su Higuain | “Litigo solamente con lui”

Alla vigilia della sfida con il Milan, in cui la Juventus si giocherà un pezzo di scudetto, Maurizio Sarri ha affrontato diversi temi. Il tecnico bianconero ha parlato anche di alcune dinamiche interne allo spogliatoio: “In stagione ho letto che avrei litigato un po’ con tutti. In realtà litigo solamente con Higuain. Non so spiegarmi il motivo, ma è così da sempre. Gonzalo è un ragazzo molto sensibile: quando va in depressione deve essere coccolato, ma se va in esaltazione bisogna sbatterlo al muro perché si accontenta. Mentalmente sta molto meglio, mentre non sono sicuro della sua tenuta fisica”. Higuain domani sera potrebbe partire titolare, considerata l’assenza di Dybala per squalifica.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Francia | Assalto PSG: possibile scambio

Inter-Bologna, Conte furioso | Che critica ai giocatori!

Calciomercato Juventus, occhi sul baby fenomeno | Su di lui Roma e Milan