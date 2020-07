Calciomercato Juventus, futuro Allegri | Arriva l’annuncio!

Massimiliano Allegri torna a parlare in una lunga intervista al quotidiano spagnolo “Marca”. Dopo l’anno sabbatico l’allenatore livornese è pronto per l’avventura!

Non vede l’ora di ripartire Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, dopo l’anno sabbatico, è voglioso di una nuova avventura in una big d’Europa. Così il tecnico livornese si è confessato in una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo “Marca”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo Alaba | Dall’accordo alla volontà del Bayern

Calciomercato, l’annuncio di Allegri sul suo futuro

Così l’ex allenatore della Juve ha rivelato durante la sua lunga intervista: “Non mi interessa in quale campionato andrò. Sto cercando un club per condividere un progetto vincente, che ha una grande ambizione di competere per vincere”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, che attacco a Sarri | “Ora sembra ‘inutile’”

In aggiunta, Allegri ha svelato la possibilità di allenare nel campionato spagnolo: “La Liga? Nessuno risponderebbe no a questa domanda. Due anni c’è stato un contatto con il Real Madrid, ma poi non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juventus. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, attacco a Sarri | Dura replica contro Capello

Lecce, Rossettini ricoverato per febbre | Il comunicato

Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo con Lautaro | Il piano del Barcellona