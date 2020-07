Calciomercato Inter, da Conte a Lautaro | Parla Marotta

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato il giorno dopo la clamorosa sconfitta in rimonta, a San Siro, contro il Bologna

Non è un momento semplice per l’Inter, dopo la batosta in casa contro il Bologna. Una sconfitta inattesa che può allontanare definitivamente il sogno tricolore. Da ciò al calciomercato e non solo ha voluto parlare Beppe Marotta, amministratore delegato del club di Steven Zhang, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Calciomercato Inter, Marotta: “C’è amarezza. Ecco cosa vuole Conte”

Si comincia proprio dalla sconfitta con il Bologna di Mihajlovic: “C’è grande amarezza e delusione. Penso agli episodi come il rigore sbagliato, quando eravamo sull’1-0. C’è sconforto e disappunto per un’altra occasione sprecata”. Il dirigente dell’Inter ha poi voluto concentrarsi sul tecnico, Antonio Conte, bersagliato dalle critiche: “La sua critica serve a far capire il personaggio e l’uomo. E’ molto arrabbiato, vuole molto di più dalla squadra”.

Su Eriksen: “Un grande calciatore che potrà sicuramente dare di più, saprà inserirsi al meglio”. Chiusura, infine, su Lautaro Martinez più volte accostato al Barcellona nelle ultime settimane: “L’Inter non vuole vendere i suoi calciatori importanti. Deve ritrovare serenità e tornare a fornire il contributo che ha dimostrato di saper dare”.

Parole tutt’altro che scontate quelle del dirigente dei meneghini. In attesa del ritorno in campo, giovedì, in casa dell’Hellas Verona.

