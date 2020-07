Dopo il disastro contro il Bologna, Antonio Conte è pronto a stravolgere la rosa dell’Inter: ecco tutte le cessioni in vista del calciomercato estivo

Momento difficile quello che sta vivendo l’Inter di Antonio Conte nelle ultime ore. La brutta prestazione con il Bologna che ha espugnato San Siro lasciano più di una nube sulla compagine nerazzurra. Dal campo al calciomercato, il tecnico interista è pronto a fare piazza pulita in vista della prossima stagione: ecco chi è con le valigie in mano.

Calciomercato Inter, rivoluzione Conte: via alle cessioni

Il futuro dell’Inter passa dalle cessioni. A parlarne è ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come la rosa nerazzurra verrà stravolta, in vista del 2020/21. In molti partiranno per espressa volontà di Conte, con Marotta e Ausilio già al lavoro. Dirà sicuramente addio Diego Godin, mai veramente convincente in questa sua prima (e quasi sicuramente ultima) stagione all’Inter. Il centrale uruguagio è ormai l’ultima scelta tra i centrali, superato anche da Ranocchia.

A partire sarà anche Moses che tornerà al Chelsea così come è destinato a lasciare Biraghi che non ha convinto nel rimpiazzare Asamoah. In tal senso arriverà un terzino mancino titolare, probabilmente Emerson Palmieri. Saluterà al termine della stagione, a zero, anche Borja Valero. Tra i pali arriverà Radu per fare il vice Handanovic con Padelli ‘retrocesso’ a terzo portiere nerazzurro.

Discorso addio che varrà anche per Vecino e Gagliardini, con l’uruguagio vicino a salutare già lo scorso gennaio. In dubbio Sanchez mentre Lautaro aspetta solo di salutare la Milano nerazzurra.

