Sembra sempre più fragile l’Inter di Antonio Conte in queste giornate di campionato: l’allenatore attacca squadra e società, si riflette sul futuro

L’Inter cade di nuovo in campionato e questa volta lo fa facendosi rimontare dal Bologna in casa. Dopo essere passata in vantaggio e con un uomo in più, Lautaro sbaglia un rigore e gli ospiti ribaltano il risultano, con tanto di espulsione a Bastoni. Ora Conte è una furia contro squadra e società. Il futuro non ha certezze.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte fa piazza pulita | Ecco chi parte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Brozovic | Cambiano i piani nerazzurri!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Matic | In arrivo l’annuncio!

Calciomercato Inter, Conte attacca tutti: l’allenatore riflette anche sulle dimissioni

L’Inter di Antonio Conte continua a perdere colpi. L’ultima sconfitta subita in casa con il Bologna ha alzato un grande polverone sulla squadra e sulla società. In primis l’allenatore ha attaccato la squadra sia per la deludente prestazione che per la decisione di lasciare calciare il rigore a Lautaro Martinez, quando il rigorista scelto è Lukaku. Inoltre, il tecnico sarebbe arrabbiato anche con la società per gli obiettivi di mercato richiesti e mai arrivati, come Dzeko, Vidal, Tonali e l’ultimo sogno Alaba.

Tutti questi fattori messi insieme creano una situazione che sembrerebbe vicina al collasso. Così Conte starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare la squadra nerazzurra rassegnando le proprie dimissioni. La cosa sicura è che al momento un suo eventuale esonero deciso dalla società sarebbe lontanissimo, poiché l’uomo per la rinascita interista scelto da Marotta per il nuovo percorso di Suning era e rimane lui.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, agente di Hakimi attacca | “Via dal Real, ecco perché”