Calciomercato, scambio clamoroso | Inter e Juventus beffate!

Obiettivo in Premier League per Juventus ed Inter: piace Gabriel Jesus. Occhio però all’ipotesi clamorosa di scambio dalla Liga

Nelle ultime ore è finito al centro dell’interesse di Inter e Juventus, ma non solo. Gabriel Jesus farebbe comodo alle due italiane che hanno urgenza d trovare un nuovo nome in attacco vista la partenza dei propri centravanti. Lautaro Martinez è infatti promesso sposo del Barcellona, mentre Gonzalo Higuain farà ritorno in Argentina a fine stagione con ogni probabilità. Il 23enne del Manchester City farebbe pertanto al caso giusto, ma Guardiola non vorrà privarsene. A sbarrare la strada per nerazzurri e bianconeri potrebbe poi essere una clamorosa ipotesi di scambio.

Gabriel Jesus, scambio con Griezmann: fuori portata per Inter e Juventus

Anche il Barcellona potrebbe infatti virare sul giovane attaccante del City. I blaugrana hanno investito, la scorsa estate, oltre 110 milioni per prelevare Griezmann dall’Atletico Madrid. Il francese non ha però mai entusiasmato e potrebbe pertanto essere utilizzato quale pedina di scambio per arrivare al forte brasiliano classe 1997. Si tratterebbe di un affare che taglierebbe inevitabilmente fuori Inter e Juventus, che non avrebbero le stesse risorse del Barcellona per controbattere ad un’eventuale offerta.

Insomma, l’operazione Gabriel Jesus potrebbe chiudersi prima ancora di nascere per le due big italiane. Colpa di Griezmann e del suo eccessivo valore di mercato. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti novità in tale direzione.

