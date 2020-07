Calciomercato, bomba dalla Spagna | Dimissioni già presentate!

Novità importanti provenienti dalla Spagna con le dimissioni già presentate nelle ultime ore. Rivoluzione in arrivo nel top club d’Europa!

Saranno soltanto finali per Quique Setien alla guida del Barcellona. Dal suo arrivo alla guida della compagine blaugrana le cose non sono andate nel verso giusto perdendo così anche il primato in Liga con il sorpasso successivo del Real Madrid. I pareggi contro Siviglia e Celta Vigo hanno fatto scatenare numerose polemiche nelle ultime settimane.

Barcellona, dimissioni Quique Setien: l’indiscrezione!

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” sarebbero arrivate anche le dimissioni dello stesso allenatore del Barcellona, già accettate dal numero uno della società catalana. L’accordo sarebbe quello di terminare la stagione in Liga per dare modo alla dirigenza di trovare un sostituto all’altezza.

Anche Lionel Messi già è venuto a conoscenza di questa bomba con Quique Setien che potrebbe essere l’allenatore più fugace della storia del club spagnolo.

In estate ci sarà così una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona con l’obiettivo di rinforzare la compagine catalana.

