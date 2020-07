Calciomercato, Allegri torna in panchina | Arrivano novità!

Dopo un anno ‘sabbatico’ potrebbe tornare ad allenare Max Allegri. Per il tecnico ex Juventus e Milan è calda la pista Psg

E’ stato per cinque anni un condottiero straordinario per la Juventus, poi l’addio la scorsa estate dopo l’ottavo scudetto vinto consecutivo. Max Allegri si è dimostrato allenatore di grandissimo livello nella panchina bianconera, elevando lo spessore del club fino a renderlo uno dei più pericolosi in assoluto in Europa e nel mondo. Non è un caso che un paio d’anni fa Cristiano Ronaldo abbia scelto Torino come destinazione dopo Madrid. Dopo essersi consacrato come allenatore tra i più vincenti, però, il toscano ha deciso di prendersi un anno di riflessione, quasi ‘sabbatico’ prima di capire cosa potrà avere in serbo per lui il destino.

Allegri, il PSG sullo sfondo: la situazione

Secondo quanto arriva dalla Spagna la nuova sfida di Allegri potrebbe essere in Francia. L’Equipe ha infatti rivelato che il tecnico starebbe aspettando che il Paris Saint Germain si faccia avanti. I francesi lo terrebbero, pare, in gran considerazione per il dopo Tuchel. nonostante il lavoro del tedesco sia quasi impeccabile e nonostante sembri sulla strada per essere confermato ancora una volta sulla panchina del PSG, i continui screzi con Leonardo potrebbero ad una separazione a sorpresa. In tal caso il primo obiettivo del club della capitale di Francia sarebbe proprio l’allenatore ex Juve.

Non mancheranno offerte per l’uomo che ha vinto 5 scudetti in bianconero ed uno al Milan nel 2011. Nonostante le avances dalla Permier League, l’opzione PSG sembrerebbe ad oggi la più praticabile per il cinquantaduenne, che potrebbe però dover attendere ancora un altro anno prima di prendere il posto di Tuchel.

