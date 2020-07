Calciomercato Juventus ed Inter, occasione dal Real | Servono 100 milioni

Juventus ed Inter continuano a guardare in Spagna per gli obiettivi di mercato: possibile occasione in arrivo dal Real Madrid

La distanza tra Juventus ed Inter in campionato continua a crescere dopo l’ultima giornata, con i bianconeri ora a più undici dai nerazzurri. In chiave calciomercato però le due squadre continuano a sfidarsi, osservando lo stesso calciatore dalla Spagna. L’occasione potrebbe arrivare dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus ed Inter, Hazard in uscita dal Real Madrid: 100 milioni il prezzo

Il derby d’Italia tra Juventus ed Inter continua in chiave calciomercato. Come spesso accade, le due squadre osservano lo stesso calciatore come possibile obiettivo. Il top player sul quale sia Beppe Marotta che Fabio Paratici avrebbero messo gli occhi sarebbe Eden Hazard, calciatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’allenatore dei ‘blancos’ Zidane sarebbe stanco dei tanti continui infortuni del belga e sarebbe pronto a mettere sul mercato il top player arrivato nella scorsa estate dal Chelsea.

Il sito spagnolo riporta che per accedere all’acquisto dell’attaccante servirebbero ben 100 milioni di euro, esattamente quanto pagato lo scorso anno dai ‘blancos’. Così le due big italiane starebbero pensando al possibile colpaccio per la prossima stagione, ma bisognerà comunque mettere in conto i tanti problemi fisici accusati dal calciatore e valutare se pagare così tanto per il talento belga.

