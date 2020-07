Juventus, Mario Sconcerti punta il dito contro Maurizio Sarri: “Ha accettato la realtà della squadra, ma ora sembra più ‘inutile'”.

“La Juventus gioca bene a modo suo e vince, dimostrando ‘l’inutilità’ di Sarri. La Juve è più libera, pensa più con il talento dei singoli e non con il calcio di Sarri”. A parlare, sulle colonne del ‘Corriere della Sera’, è Mario Sconcerti, che non risparmia critiche all’allenatore toscano. “La Juve ha dimenticato la fatica del gioco, si diverte di più, cerca il tiro da ogni angolo di campo. Non fa più il compito di nessuno, gioca secondo somma di caratteristiche personali. Nella lunga battaglia tra Sarri e la squadra, il compromesso è stato smettere di discutere” ha dichiarato Sconcerti.

Juventus, Sconcerti contro Sarri: “Juve ha mostrato sua ‘inutilità'”

Sconcerti ha sottolineato come l’ex allenatore di Napoli e Chelsea “abbia accettato la realtà della squadra e giocando bene e a suo modo, la squadra ha dimostrato ‘l’inutilità’ del tecnico”. Chiave è stato il momento, secondo il giornalista, in cui è intervenuta a febbraio la società, rassicurando i giocatori “e chiedendo loro di sopportare il tutto sino alla fine della stagione”.

Parole che sembrano dunque segnare anche il futuro di Sarri: una permanenza del tecnico toscano appare sempre più complessa, ma la variabile potrebbe essere la Champions League. La Juventus sarà impegnata ad affrontare un Lione fermo da mesi nella sfida di ritorno. Potrebbe essere proprio la conquista del trofeo continentale a garantire o meno la permanenza dell’allenatore.

“O per la Juventus arriva il massimo o sarà una stagione come tante altre, indistinguibile. Il Milan l’ha aiutata spingendo via la Lazio dalla strada. Un’eliminazione di puro sfinimento” ha concluso Sconcerti.

