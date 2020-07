Inter, flop contro il Bologna | Conte a colloquio nello spogliatoio!

Ancora un risultato negativo per l’Inter. Arriva la vittoria a sorpresa del Bologna a San Siro: furioso Conte ancora negli spogliatoi!

Brutte notizie per l’Inter guidata da Antonio Conte. La formazione guidata da Antonio Conte si è fatta rimontare in casa dal Bologna, dopo esser passata in vantaggio nel primo tempo con il solito Romelu Lukaku. Prima Juwara, poi Barrow hanno ribaltato il risultato con la furia dell’allenatore leccese. Come svelato da Dazn lo stesso tecnico nerazzurro si è trattenuto negli spogliatoi per più di trenta minuti insieme a tutta alla squadra e all’amministratore delegato Beppe Marotta. Possibili novità in vista in casa Inter.

