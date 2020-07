Il calciomercato estivo vedrà il cambio in panchina per una big di Serie A: contatti in corso con il sostituto. I dettagli

Aria di grandi cambiamenti in casa giallorossa. In attesa di scendere in campo per il big match del San Paolo contro il Napoli, la Roma guarda al futuro. Il calciomercato estivo vedrà l’addio di Paulo Fonseca che ha deluso le aspettative dei vertici capitolini: scelto l’erede.

Calciomercato Roma, scelto il post Fonseca: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Roma e Paulo Fonseca prenderanno strade diverse al termine di questa stagione. L’allenatore portoghese è quindi destinato a salutare anzitempo Trigoria, con la società giallorossa che avrebbe già individuato il sostituto.

Si tratta di Marcelino, ex Villarreal e Valencia già accostato al Milan in passato. Per il 54enne di Careñes i contatti sarebbero già ben avviati, con il tecnico asturiano che avrebbe già detto sì al club di Pallotta.

L’addio di Fonseca pare dunque una scelta irrevocabile in casa Roma: il futuro tecnico della Roma può essere Marcelino.

