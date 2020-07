Calciomercato, panchina Milan | Niente Rangnick, ipotesi a sorpresa

Il Milan è ripartito bene dopo la lunga sosta ma pensa già al futuro. Nuova ipotesi a sorpresa per la panchina!

È stata una stagione nel complesso negativa fin qui per il Milan. I rossoneri hanno conquistato una vittoria importante ieri sera contro la Lazio per ben 0-3 all’Olimpico e hanno confermato di essere ripartiti al meglio dopo la lunga sosta forzata causata dall’emergenza coronavirus.

L’unico obiettivo per la squadra allenata da Stefano Pioli, però, resta un posto in Europa League visto che ormai l’Atalanta è troppo distante (+14 con una gara in più da giocare) a causa dei troppi passi falsi commessi soprattutto nei primi mesi di stagione che hanno portato all’esonero di mister Giampaolo.

Calciomercato Milan, ipotesi Rangnick dt con Pioli allenatore

Per quanto riguarda il futuro, sembrerebbe ormai certo l’arrivo di Ralf Rangnick per provare a incidere sulla crescita del club che vuole tornare a competere ad alti livelli. Dalla Gazzetta dello Sport, intanto, mettono in discussione il ruolo del tedesco che potrebbe anche diventare il direttore tecnico con Pioli ancora in panchina.

Queste le dichiarazioni di Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport: “Io ho qualche dubbio su Rangnick nuovo allenatore, credo che a lui sarà affidata la costruzione del nuovo Milan ma Pioli sta facendo talmente bene che è giusto che venga preso in considerazione in panchina, magari anche lavorando con Rangnick stesso”.

Questa ipotesi appare comunque complicata in quando l’ex Lipsia potrebbe portare direttamente un suo uomo se non dovesse diventare l’allenatore rossonero.

