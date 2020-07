Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Pericolo spagnolo, cifre folli

Proseguono le trattative della Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala, ma spunta uno spettro dalla Spagna: tutti i dettagli.

Paulo Dybala è nettamente il giocatore più in forma della Juventus post-Covid-19. L’argentino sembra aver trovato la sua dimensione ideale nell’attacco cucito ad arte da Maurizio Sarri. Non è un caso, quindi, che la ‘Joya’ sta vivendo il suo periodo migliore da quando è in bianconero: sono cinque le partite consecutive in gol per il numero ’10’. La Juventus vorrebbe blindare Dybala con il rinnovo, ma in caso di mancata fumata bianca l’addio è un rischio. Dalla Spagna c’è l’Atletico Madrid che sta preparando un’offerta monstre.

La Juventus si gode un meraviglioso Paulo Dybala in campionato e lavora per il rinnovo di contratto. Alle spalle dell’argentino, però, c’è lo spettro dell’Atletico Madrid. Come rivelato da ‘DonDiario’, Joao Felix sarebbe indirizzato alla rottura con Simeone e vorrebbe passare al Real Madrid. Secondo gli spagnoli Jorge Mendes avrebbe già contattato Florentino Perez per offrirgli quello che per lui è il nuovo Cristiano Ronaldo. Il portoghese ed il suo entourage si sarebbero convinti di aver sbagliato scelta nella scorsa estate e vorrebbero metterci subito una pezza.

L’Atletico Madrid, nel frattempo, si starebbe cautelando monitorando la situazione di Paulo Dybala. Nel caso in cui il rinnovo del contratto con la Juventus non dovesse andare a buon fine, i ‘Colchoneros’ andrebbero all’assalto della Joya. L’offerta degli spagnoli per i bianconeri si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro, mentre la richiesta di Dybala per l’ingaggio sarebbe di addirittura 15 milioni a stagione. L’operazione, in ogni caso, sembra molto complicata: la volontà della Juventus, infatti, è quella di blindare ad ogni costo il proprio numero ’10’.

