Calciomercato Inter, assalto del Chelsea | Lo scambio monstre per Skriniar

Il Chelsea pigliatutto sul mercato e, dopo Werner e Ziyech, avrebbe messo nel mirino Skriniar: all’Inter potrebbe offrire uno scambio fra titani.

Il club che si è affacciato sul mercato con maggiore decisione è stato il Chelsea: i ‘Blues’ hanno già annunciato Timo Werner e Ziyech. Anche l’Inter, però, non è da meno e settimana scorsa ha ufficializzato l’arrivo di Achraf Hakimi. I due club potrebbero trovarsi a trattare uno scambio a cifre stellari: il londinesi vorrebbero riuscire ad arrivare a Milan Skriniar. Il centrale slovacco è considerato perfetto da Lampard per guidare la difesa del Chelsea nella prossima stagione. I ‘Blues’ avrebbero già individuato la contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, tentativo del Chelsea | Scambio fra Skriniar e Kepa

Uno dei giocatori più ambiti all’interno della rosa dell’Inter è Milan Skriniar. Sul centrale slovacco ci sarebbe anche il Chelsea, che vorrebbe riuscire ad arrivare al nerazzurro inserendo Kepa Arrizabalaga. Il portiere basco sta vivendo una stagione difficile agli ordini di Lampard e sembra essere destinato a lasciare il club londinese. Come rivelato dal ‘Sun’, ci sarebbe anche il Siviglia su Kepa e la volontà del classe ’94 è quella di abbandonare la Premier League.

Il Chelsea è consapevole che l’Inter sta cercando l’erede di Handanovic sul mercato e potrebbe fare leva su questa necessità dei nerazzurri per arrivare a Skriniar. Kepa nell’estate del 2018 è stato acquistato dai londinesi per 80 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria che aveva con l’Athletic Bilbao. A due anni di distanza potrebbero utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare a Skriniar: il valore dello slovacco, peraltro, è proprio di 80 milioni di euro. Questa è la cifra richiesta dall’Inter per l’ex Sampdoria, che il Chelsea potrebbe pagare in parte con l’inserimento del portiere basco.

