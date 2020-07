Calciomercato Inter, futuro Matic | In arrivo l’annuncio!

Arrivano notizie importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Manchester United Nemanja Matic: a breve l’ufficialità!

Tante offerte anche provenienti dall’Italia, tra cui anche un interessamento da parte dell’Inter, ma alla fine il centrocampista serbo del Manchester United, Nemanja Matic, vestirà ancora la maglia dei “Red Devils”. Come svelato in anteprima da Sky Sport il giocatore ha firmato un triennale fino al 2023 nelle ultime ore continuando ad essere così il punto di riferimento del club inglese.

Calciomercato Inter, Matic sarà ancora a Manchester

Una scelta di cuore e di valori per il serbo che sarà ancora protagonista per le prossime stagioni in Premier League. Rifiutate le numerose offerte arrivate negli ultimi mesi per proseguire così la sua avventura con il Manchester United. La decisione è arrivata proprio nelle ultime ore con la firma sul rinnovo: nelle prossime ore ci sarà l’annuncio ufficiale sui vari canali ufficiali del club inglese. Matic non sbarcherà in Italia con l’Inter in primis che dovrà valutare nuovi obiettivi per rinforzare il centrocampo di Conte, che lo conosce molto bene fin dai tempi del Chelsea.

