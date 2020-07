Il Barcellona continua ad avere come priorità per l’attacco della prossima stagione l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez: ecco il piano dei catalani

Il calciomercato dell’Inter continua a ruotare prevalentemente sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è la priorità del Barcellona per l’attacco della prossima stagione, ma fino ad ora non si sarebbe ancora raggiunto un accordo tra i club. Ecco il piano del club catalano per strappare ‘el toro’ alla società interista.

Calciomercato Inter, clausola Lautaro in scadenza: il Barcellona aspetta il termine della stagione

L’asse tra Italia e Spagna in questo calciomercato è caldissimo. Inter e Juventus hanno già effettuato operazioni con Real Madrid e Barcellona, con i nerazzurri sempre in contatto con i catalani. Infatti, da tempo ormai la società blaugrana vorrebbe acquistare Lautaro Martinez come erede di Luis Suarez ed affidargli le chiavi dell’attacco. L’accordo con il giocatore sarebbe già arrivato, ma non quello con il club, che vorrebbe venisse pagata la clausola rescissoria di 111 milioni nel contratto dell’argentino. I catalani però sembrerebbero avere in mente un piano diverso.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport’, la clausola del calciatore scadrà tra 10 giorni ed il club spagnolo non sarebbe intenzionato a pagarla. Il piano del Barcellona infatti sarebbe quello di aspettare il termine della stagione per sferrare l’assalto decisivo mettendo sul piatto 65 milioni, una cifra che porterebbe l’Inter a pensare bene a cosa fare, visto che potrebbe essere un’offerta da dentro o fuori e la cifra sarebbe considerevole. Inoltre, il Barcellona avrebbe informato l’Inter che il calciatore avrebbe già un accordo con loro e che non tratterà con altri club.

