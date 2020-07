Terminato l’anno sabbatico, il ritorno di Massimiliano Allegri sembra avvicinarsi sempre di più: per l’ex Juve c’è una panchina prestigiosa.

L’uomo dei cinque scudetti consecutivi con la Juventus è pronto a tornare in pista. Il 30 giugno è terminato il suo contratto con i bianconeri e Massimiliano Allegri si appresta a mettere fine al suo anno sabbatico. Il tecnico toscano è ancora affamato di vittorie e, dopo aver vinto tutto in Italia, sembra essere pronto per una panchina estera. Ad essere interessata ad Allegri ci sarebbe una delle società più prestigiose del mondo del calcio.

Calciomercato, Allegri si avvicina al Barcellona | Xavi rinnova

L’avventura di Quique Setien a Barcellona sta iniziando a prendere la dimensione del fallimento. Il club catalano, ora, starebbe già pensando al sostituto ed il nome di Massimiliano Allegri è fra i più caldi. Nella giornata di oggi, intanto, Xavi ha rinnovato con l’Al-Sadd: ad annunciarlo ufficialmente è stato direttamente il club qatariota. Uno dei candidati più autorevoli per la panchina del Barcellona, nella prossima stagione continuerà con la società di Doha. E allora ritorna in voga l’ex tecnico della Juventus per sostituire Quique Setien.

Nei giorni scorsi è uscita una clamorosa indiscrezione di mercato: Allegri sulla panchina del Barcellona già ad agosto. Potrebbe essere il tecnico toscano a guidare i blaugrana in Champions League, quando il Napoli arriverà al ‘Camp Nou’. La coppa dalle grandi orecchie, Allegri, è andato vicino a vincerla sulla panchina della Juventus: è stato proprio il Barcellona ad infrangere il sogno. Adesso, la Catalogna potrebbe rappresentare il futuro dell’allenatore italiano. La concorrenza di Xavi, però, non è sparita: come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il tecnico spagnolo ha una clausola nel contratto con l’Al-Sadd con la quale può liberarsi per il Barcellona. È corsa a due per la panchina blaugrana.

