Juventus, emergenza per Sarri | Due squalificati per il Milan

Un derby agrodolce per Sarri: la sua Juventus ha vinto la sfida con i granata, ma ha perso due giocatori per squalifica in vista del Milan.

Una Juventus in formato schiacciasassi quella che ha ripreso il cammino in Serie A. Anche nel ‘Derby della Mole’ i bianconeri hanno trovato il successo, che fa quattro vittorie in quattro partite. Il 4-1 rifilato al Torino, però, è foriero di brutte notizie per Maurizio Sarri: due dei tre diffidati della ‘Vecchia Signora’ sono stati ammoniti e salteranno per squalifica il big match con il Milan. Si complica notevolmente, quindi, la trasferta a ‘San Siro’ della Juventus, che si presenterà senza due titolari.

Juventus, Dybala e de Ligt squalificati | Salteranno il Milan!

Nel match in cui Gianluigi Buffon è diventato il giocatore con maggiori presenze nella storia della Serie A, la Juventus ha avuto la meglio sul Torino. Nel corso del match, però, sono arrivate le ammonizioni di Dybala e de Ligt: i due giocatori erano diffidati e salteranno la sfida con il Milan per squalifica. L’argentino ed il centrale olandese sono stati due dei migliori da quando è ripreso il campionato e a ‘San Siro’ non potranno esserci.

Una pessima notizia per Maurizio Sarri che, nel big match contro i rossoneri, non potrà avere a disposizione né de Ligt né Dybala. Quella che si prospetta come una sfida crocevia per la corsa scudetto non vedrà la ‘Joya’ fra i protagonisti. Dybala, quindi, dovrà interrompere momentaneamente la sua miglior striscia realizzativa da quando è in bianconero: cinque partite consecutive in goal. Il ‘Diavolo’ sorride.

