Calciomercato Roma, assalto a Zaniolo | Ecco le cifre

Il talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, potrebbe fare le valigie. Offerta della big d’Europa davvero importante per il giallorosso: le cifre!

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio. Il talentuoso giocatore della Roma potrebbe rientrare nei convocati di Fonseca proprio nella sfida di domani sera contro il Napoli. Inoltre, sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa pronti ad acquistarlo nella sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, c’è il ritorno di Spalletti | Destinazione clamorosa

Calciomercato Roma, assalto Real per Zaniolo

Come svelato in anteprima da ‘Todofichajes’ il Real Madrid potrebbe pensare all’assalto del talento giallorosso, arrivato dall’Inter nell’operazione Nainggolan, inserendolo così in un progetto con giovani di prospettivo come i vari Vinicius, Reinier e Rodrygo. Il presidente Florentino Perez è conscio dell’idea di dover sborsare almeno 50 milioni di euro per acquistarlo dalla società capitolina. Proprio contro il club spagnolo è arrivato il suo esordio ufficiale a sorpresa in Champions League sotto la gestione di Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus su Dzeko | Confermata anticipazione

Nelle ultime settimane la Juventus avrebbe riprovato a chiedere informazioni alla società giallorossa con Maurizio Sarri che lo potrebbe anche schierare come interno del centrocampo a tre insieme al neo-acquisto Arthur. Il club bianconero non intende mollare la presa per il talentuoso giocatore della Nazionale italiana.

Zaniolo piace davvero parecchio alle big europee e, vista l’aria non positiva che tira in casa Roma, il suo addio potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, effetto domino | Griezmann porta l’erede di Higuain

Calciomercato, dall’Uruguay: Cavani torna in Serie A | Spunta la data della chiusura!