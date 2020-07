Calciomercato, c’è il ritorno di Spalletti | Destinazione clamorosa

Il club sta vivendo una stagione negativa e inizia a valutare dei cambiamenti per la prossima annata: può esserci il clamoroso ritorno!

Manca ancora un mese alla fine della Serie A ma tante squadre sanno già di dover apportare delle modifiche per la prossima annata. Nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata un’accelerata della Fiorentina per il nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà Daniele De Rossi e a fine stagione dovrebbe rimpiazzare Beppe Iachini.

Resta ancora libero dunque Luciano Spalletti e si stringe il cerchio delle possibili squadre che potrebbero puntare su di lui. A questo punto non è da escludere un ritorno a Roma: i giallorossi stanno vivendo una stagione negativa e Paulo Fonseca potrebbe salutare già ad agosto.

Molto dipenderà anche dall’evolversi della situazione in Europa League, ma al momento il tecnico portoghese è in bilico e chissà che non ci sia un altro ritorno di Spalletti, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi il cambio di proprietà.