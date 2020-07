Calciomercato Juventus, torna Zaniolo | Offensiva dalla Spagna!

A poco meno di sei mesi dall’infortunio subito contro la Juventus, Zaniolo torna fra i convocati della Roma: bianconeri e Real in agguato.

Una bellissima notizia quella arrivata da Roma: il nome di Nicolò Zaniolo torna ad essere presente fra i convocati a quasi sei mesi dall’infortunio subito con la Juventus. Il centrocampista della Nazionale mercoledì sera sarà presente nella trasferta di Napoli dei giallorossi. Un suo utilizzo già nel match del ‘San Paolo’ non sembra, però, essere previsto: la Roma non vuole prendersi rischi. Quello che è certo è che Zaniolo potrebbe essere una risorsa importate per Fonseca in questo finale di stagione. Il centrocampista classe ’99, poi, torna ad essere un nome caldo sul mercato: Juventus e Real Madrid in agguato.

Calciomercato Juventus, Zaniolo torna fra i convocati | Concorrenza ‘Galactica’

Il ritorno fra i convocati rilancia Zaniolo anche in chiave mercato e la Juventus continuerà a monitorarlo nelle prossime settimane. L’attuale situazione economica, poi, rischia di mettere la Roma nella scomoda condizione di dover cedere il centrocampista azzurro per risanare i conti. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, anche il Real Madrid è interessato a Zaniolo e per convincere i giallorossi ‘basterebbero’ 50 milioni di euro. Saranno da verificare le condizioni fisiche del classe ’99, reduce da una rottura del legamento crociato.

Nicolò Zaniolo è uno dei profili preferiti di Fabio Paratici, che anche in questa stagione lo ha visionato in molte partite. Dopo aver chiuso per Kulusevski a gennaio ed aver suggellato lo scambio fra Arthur e Pjanic con il Barcellona, la Juventus potrebbe dare l’assalto al giallorosso. Zaniolo è appena tornato a disposizione di Fonseca ed è già ritornato ad essere un nome caldo in chiave mercato.

Buone notizie da Roma: Zaniolo torna fra i convocati e la Juventus riprenderà a monitorarlo, preparando l’offerta decisiva.

RM

