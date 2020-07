Calciomercato, scambio ‘anti-Juve’ | Rischio beffa per Sarri

La Juventus continua a cercare il bomber per la prossima stagione, ma un obiettivo potrebbe essere soffiato da un club che sembrava alleato

Juventus sempre più intenzionata a puntare a rinforzare l’attacco per la prossima stagione, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain. Il mirino di Fabio Paratici continua ad essere puntato sul bomber del Napoli. Ma un club alleato potrebbe soffiare l’attaccante ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta Milik e lo soffia ai bianconeri

In casa Juventus si continua a lavorare per trovare il bomber che guidi l’attacco nella prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, il primo della lista sembrerebbe essere Milik, il bomber del Napoli. Nelle ultime settimane i partenopei però si sarebbero incontrati con il Barcellona per discutere del loro interesse per Junio Firpo.

Durante i colloqui per il terzino, sembrerebbe essere spuntato anche il nome dell’attaccante polacco, che potrebbe rientrare nei piani catalani, anche loro alla ricerca di un attaccante per il post Luis Suarez. Juventus quindi che potrebbe essere beffato per l’obiettivo in attacco dal club con il quale ha effettuato le ultime trattative in entrata ed uscita.

