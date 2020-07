Juventus, annuncio shock: “Molti agenti sognano Messi con Ronaldo!”

Le strade tra Lionel Messi e il Barcellona potrebbero dividersi dopo alcune incomprensioni dell’ultimo periodo: il sogno è vederlo giocare con Ronaldo!

Lionel Messi non sarebbe più entusiasta di vestire la maglia del Barcellona. Il campione argentino potrebbe anche dire addio al club blaugrana per una nuova avventura davvero entusiasmante della sua carriera. Nelle ultime ore ha preso quota il suo possibile, ma difficile, accostamento alla Juventus: in tanti lo vedrebbero bene in coppia con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, l’idea folle Messi-Cristiano Ronaldo

A confermare questa folle idea di mercato sono anche le dichiarazioni che ai microfoni di “Betfair” dell’ex campione brasiliano Rivaldo ha svelato: “Credo ci sia qualche problema all’interno dello spogliatoio del Barcellona se sta pensando di lasciare. Forse sarà stanco di tutte le voci degli ultimi mesi. All’età di 34 anni scadrà il suo contratto, ma potrebbe giocare tranquillamente ancora in Premier League“.

Infine, l’ex Barcellona ha rivelato: “Molti agenti stanno già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus. Se ciò accadesse ci sarebbe un ‘boom’ e lo stesso club bianconero recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing”.

Messi con Cristiano Ronaldo: una coppia davvero incredibile per tutti gli amanti del calcio.

