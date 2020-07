Calciomercato, Juventus su Dzeko | Confermata anticipazione

Le lotte in campo sono ormai finite per questa stagione, ma Juventus e Inter potrebbero affrontarsi sul calciomercato. Duello per l’attaccante!

Dopo aver battagliato in campo fino a febbraio per lo scudetto, Juventus e Inter si preparano a un nuovo scontro per quanto riguarda il calciomercato. Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno già vissuto diversi duelli tra loro per calciatori come Lukaku e Kulusevski, ma ora ce ne potrebbe essere un altro per una prima punta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sia i bianconeri che i nerazzurri sembrerebbero interessati a Edin Dzeko, che si trova bene a Roma ma potrebbe comunque dire addio a fine stagione. C’è il ritorno di fiamma della ‘Beneamata’ per il bosniaco, corteggiato già la scorsa estate, ma con l’inserimento della ‘Vecchia Signora’, anticipato dalla nostra redazione già nelle scorse ore, tutto torna ad essere in bilico.

La Juventus nel frattempo però continua a valutare altri attaccanti come Gabriel Jesus, Milik o Raul Jimenez. Edin Dzeko, però, resta un’opzione valida da non scartare.

