Calciomercato Juventus, Higuain ‘beffato’ | Scelto il bomber!

Gonzalo Higuain potrebbe pensare all’addio in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore non sono arrivate notizie confortanti: che beffa!

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora molto incerto. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione con l’ultima entusiasmante avventura della sua carriera. Nelle ultime ore, però, sarebbe circolata una succosa indiscrezione di mercato che sa di beffa per quanto riguarda la destinazione dell’ex centravanti di Napoli e Chelsea.

Calciomercato Juventus, Balotelli verso l’Argentina

Mario Balotelli ormai vive da separato in casa con il Brescia, ma al momento non è arrivata alcuna rescissione contrattuale. Il suo profilo, però, sarebbe stato accostato nelle ultime al prestigioso club argentino, il Boca Juniors con un possibile inserimento del River Plate, altra società sudamericano già da tempo sulle tracce de “El Pipita” dopo esser cresciuto proprio con quella casacca.

La Juventus dovrebbe così gestire al meglio la situazione intorno a Gonzalo Higuain, che potrebbe così salutare la Serie A dopo tante stagioni ad altissimi livelli. L’obiettivo del giocatore sudamericano è quello di avvicinarsi a casa dopo i vari problemi familiari.

Balotelli sorpassa Higuain per la possibile destinazione in Argentina: possibile beffa in arriva per il centravanti bianconero!

