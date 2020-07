Assist di Griezmann alla Juventus. L’eventuale arrivo del francese al Manchester City potrebbe liberare Gabriel Jesus per i bianconeri

Barcellona in crisi di risultati e con il caso Griezmann a scuotere ulteriormente l’ambiente blaugrana. Setien ha relegato a riserva di lusso il francese, che ha collezionato solo una manciata di minuti nelle ultime due sfide di Liga con Celta Vigo e l’ex Atletico Madrid. Esclusioni per scelta tecnica, come motivato dallo stesso tecnico del Barça. Si sono riaccese perciò le sirene di mercato sull’attaccante campione del mondo, negli ultimi giorni accostato nuovamente a Inter (nello scambio con Lautaro Martinez) e Juventus.

Juventus, svolta Gabriel Jesus grazie a Griezmann

Ma non solo le due big italiane. Griezmann piace anche in Premier League, in particolare alle due due squadre di Manchester. Lo United lo aveva già corteggiato prima del passaggio al Barcellona, mentre adesso c’è da registrare pure l’interesse del City di Guardiola. Il profilo del nazionale transalpino piace al tecnico catalano, che nelle prossime settimane potrebbe pianificare un’offensiva per portarlo all’Etihad Stadium. Il possibile sbarco al City di Griezmann potrebbe cambiare il futuro di Gabriel Jesus, vista la conferma almeno fino al 2021 di Aguero con la maglia dei ‘Citizens’. Guardiola stima il brasiliano, ma con l’eventuale arrivo del 29enne francese sarebbe costretto a sacrificare sul mercato il giovane classe ’97. Un assist d’oro in tal caso per la Juventus, da tempo segnalata sulle tracce di Gabriel Jesus per raccogliere l’eredità di Higuain, in partenza da Torino a fine stagione. Il nazionale verdeoro ha una valutazione intorno ai 70 milioni di euro ed è in sotto contratto nel 2023 con il City.

La dirigenza della Continassa per abbassare la parte cash può pensare di inserire nell’operazione Douglas Costa o Alex Sandro, con il primo soprattutto nei desideri di Guardiola. Su Gabriel Jesus la Juve potrebbe comunque trovare la concorrenza dell’Inter in caso d’addio ai nerazzurri di Lautaro.

