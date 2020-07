La Juventus va a caccia di nuove opportunità di mercato e studia il colpo dal Barcellona. Possibile scambio con De Sciglio!

La Juventus è una delle squadre più attive sul calciomercato ed è ancora a caccia di nuove occasioni da sfruttare. Le ultime novità di mercato potrebbero infatti aprire un nuovo affare con il Barcellona dopo aver chiuso per l’arrivo di Arthur e l’addio di Pjanic. In questo caso potrebbe esserci uno scambio tra terzini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, effetto domino | Griezmann porta l’erede di Higuain

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Blaugrana vorrebbero cedere Emerson Royal, terzino destro classe 1999 che ha disputato 28 gare in Liga in questa annata con la maglia del Real Betis, società che lo ha acquistato in prestito fino al 2021. La Juventus potrebbe fare un tentativo inserendo come pedina di scambio Mattia De Sciglio, sempre per garantire una plusvalenza ad entrambi i club.

L’esterno difensivo ex Milan era stato accostato ai catalani già in passato ha già un accordo che potrebbe tornare utile in questo caso.