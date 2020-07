Calciomercato Inter, colpo in arrivo da Barcellona | Merito di Nainggolan!

Dalla Spagna rivelano che l’Inter si appresta ad acquistare un giocatore del Barcellona: i soldi arrivano dalla cessione di Nainggolan.

Il mercato dell’Inter, dopo il colpo Hakimi, ha subito un’accelerata. Dalla Spagna rivelano che i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere per un giocatore del Barcellona: un acquisto che Conte brama da diverso tempo. L’operazione potrebbe essere totalmente finanziata dalla cessione di Radja Nainggolan: la trattativa per l’addio definitivo del ‘Ninja’ all’Inter sembra essere in stato avanzato. Marotta investirà immediatamente quei soldi sul mercato per migliorare la rosa a disposizione del tecnico salentino. Il club meneghino è sempre più famelico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Può arrivare a zero!

Calciomercato Inter, passi avanti per Vidal | Pronti 20 milioni

Ritorno di fiamma dell’Inter per Arturo Vidal. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, i nerazzurri sarebbero disposti ad accontentare la richiesta del Barcellona e pagare 20 milioni per il cileno. Il club blaugrana è in difficoltà economica e avrebbe bisogno di fare cassa nel prossimo mercato. Marotta starebbe per ribadire l’interesse per Vidal, avanzando l’offerta decisiva al Barcellona. Dalla Spagna rivelano che all’interno della società meneghina filtra un discreto ottimismo riguardo la riuscita della trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio ‘anti-Juve’ | Rischio beffa per Sarri

L’idea di Marotta sarebbe quella di finanziare interamente l’operazione con la cessione di Radja Nainggolan. Nelle ultime settimane il centrocampista belga avrebbe espresso la volontà di rimanere a Cagliari ed il presidente Giulini sembrerebbe disposto a fare uno sforzo per trattenerlo in Sardegna. Il ‘Ninja-out’ porterebbe al ‘Vidal-in’. Il cileno sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo nerazzurro e Antonio Conte già da gennaio lo ha richiesto a più riprese. I desideri del tecnico salentino potrebbero tramutarsi in realtà in estate.

Dalla Spagna sono sicuri: Arturo Vidal si avvicina sempre di più all’Inter e lo fa grazie alla cessione di Radja Nainggolan.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, annuncio shock: “Molti agenti sognano Messi con Ronaldo!”

SuperEnalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto: jackpot e estrazione 4 luglio 2020

Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Offerta da urlo!