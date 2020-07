Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Offerta da urlo!

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’Inter starebbe ascoltando le numerose offerte delle big d’Europa: ecco la proposta da urlo!

Continua senza sosta il lavoro dell’Inter in ottica mercato. La società nerazzurra starebbe valutando attentamente anche il futuro dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento del Barcellona, ma al momento non c’è nulla di concreto. E così potrebbe nascere a sorpresa una nuova ipotesi davvero suggestiva per “El Toro”.

Calciomercato Inter, Thiago Alcantara e Alaba per Lautaro: che offerta!

L’Inter potrebbe così guardare in casa Bayern Monaco cercando di accontentare il club bavarese. La società tedesca dovrà valutare al meglio la situazione del centrocampista Thiago Alcantara e del difensore Alaba, entrambi in scadenza nel giugno 2021. Proprio nella giornata di ieri è tornato a parlare Karl-Heinz Rummenigge che ha svelato di non voler perdere a parametro zero il talentuoso giocatore spagnolo: “Vuole provare una nuova esperienza”. Stessa situazione per quanto riguarda il laterale austriaco, che è diventato un riferimento importante nella difesa a tre dopo l’exploit sulla fascia mancina di Alphonso Davies.

Inoltre, nell’ultimo periodo lo stesso Thiago avrebbe avuto frequenti contatti con il Liverpool e questa dinamica ha infastidito parecchio lo stesso club bavarese propenso così a cederlo altrove.

Così la società nerazzurra potrebbe arrivare ai due calciatori inserendo nel maxi-scambio proprio l’attaccante argentino Lautaro Martinez con un pacchetto davvero avvincente per entrambe le compagini europee.

Proseguono i contatti tra Inter e Bayern dopo l’affare della scorsa stagione del croato Perisic.

