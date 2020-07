Calciomercato Inter, ‘vendetta’ Barcellona | Sfumano due obiettivi!

L’Inter va a caccia di nuovi colpi di mercato, ma dalla Spagna potrebbero arrivare spiacevoli sorprese. Lo scambio farebbe sfumare due obiettivi!

L’Inter sta lavorando ormai da diverso tempo sul calciomercato per programmare la nuova stagione e cercare di rinforzare una rosa che è in netta crescita rispetto alla scorsa annata ma ha bisogno ancora di più per puntare a traguardi importanti. Il tormentone di questi mesi è stato quello riguardante Lautaro Martinez, ma il Barcellona non è ancora riuscito a trovare il modo per portarlo in Spagna.

Calciomercato Inter, ‘vendetta’ del Barcellona: scambio Junior Firpo per Emerson Palmieri

I Blaugrana potrebbero vendicarsi in queste ore con i nerazzurri attraverso una trattativa che befferebbe Beppe Marotta. Il Barcellona, infatti, starebbe pensando di acquistare Emerson Palmieri inserendo nella trattativa il terzino Junior Firpo, che finirebbe così al Chelsea.

Entrambi i calciatori appena citati sono degli obiettivi di mercato dell’Inter da ormai diverso tempo, ma se l’affare dovesse andare in porto la società sarebbe costretta a virare su altri giocatori.

