Calciomercato, De Rossi in panchina | Doppio colpo stellare!

Un’idea alquanto suggestiva quella di Daniele De Rossi come allenatore della Fiorentina. L’indiscrezione di calciomercato, svelata nella giornata di ieri da Sky Sport, è stata un’autentica sorpresa per tutti gli appassionati del calcio. L’ex centrocampista della Roma potrebbe tornare così protagonista, questa volta in panchina, proprio come suo padre Alberto, da tantissimi anni tecnico della Primavera giallorossa.

Calciomercato, doppio colpo: Nainggolan più El Shaarawy con De Rossi

Con il suo arrivo a Firenze potrebbero anche arrivare due colpi davvero stellari. Si tratta di due ex compagni proprio alla Roma: da una parte Radja Nainggolan, attualmente in prestito al Cagliari e di proprietà dell’Inter che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro; dall’altra potrebbe tornare in Italia l’attaccante dello Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy, per cercare di riconquistare anche una maglia della Nazionale italiana nell’anno dell’Europeo posticipato nel giugno 2021.

La Fiorentina starebbe pensando così in grande in vista della prossima stagione con una nuova rivoluzione del presidente Commisso che intende rendere grande la compagine viola.

Dal possibile mister De Rossi alla coppia Nainggolan-El Shaarawy: Firenze starebbe iniziando a sognare in grande.

