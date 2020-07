Calciomercato Juventus, Klopp beffa Sarri | Colpo a centrocampo!

La Juventus lavora per rinforzare la rosa ma è costretta ad abbandonare la pista per il centrocampista. Klopp batte Sarri!

Dopo mesi particolari, la Juventus vuole vivere un finale di stagione infuocato per recitare la parte da protagonista in entrambe le competizioni rimaste. I bianconeri possono ancora salvare la stagione dopo le sconfitte in Supercoppa Italiana e Coppa Italia attraverso due trofei importanti che potrebbero rendere l’annata storica.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, svolta Messi | Ecco quando lascerà il Barcellona!

Prima c’è da conquistare la Serie A e la situazione è positiva, visto che la Lazio è distante 4 punti ma non sono consentiti più passi falsi. Poi ad agosto le attenzioni si sposteranno tutte verso la Champions League, dove bisogna rimontare la sconfitta rimediata all’andata contro il Lione per 1-0 negli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Inter, nuovo colpaccio da Madrid | 50 milioni e poker di contropartite

Calciomercato Juventus, sfuma Thiago Alcantara per il centrocampo: Liverpool a un passo

La società nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato per cercare nuovi colpi per il futuro. La rosa ha mostrato delle lacune soprattutto a centrocampo ed è già arrivato il colpo Arthur, ma Fabio Paratici potrebbe non fermarsi qui. Nel frattempo però potrebbe sfumare un obiettivo prestigioso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa Paratici | Colpaccio dalla Roma: Inter ko

Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, il calciatore del Bayern Monaco Thiago Alcantara avrebbe trovato una nuova squadra. Lo spagnolo, seguito anche dalla Juventus, potrebbe presto accasarsi al Liverpool che sembrerebbe molto vicina all’accordo.

I bianconeri, dunque, dovranno fiondarsi su altri profili per assicurarsi ulteriori rinforzi di qualità da inserire a centrocampo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena su Griezmann | Il contatto

Calciomercato Juventus, maxi offerta United | Cessione inevitabile

Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | C’è la data della firma!