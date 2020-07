Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona dopo aver perso il suo ruolo da protagonista. Juventus e Inter ci proveranno: scoppia il caso!

Antoine Griezmann non è più felice a Barcellona. Il talentuoso giocatore francese, ex Atletico Madrid, è entrato soltanto al 90′ nell’ultima sfida di campionato proprio contro la squadra di Simeone. Come riporta l’edizione del portale spagnolo “Sport.es” ci sarà un vertice nelle prossime ore con la dirigenza per chiarire alcune incomprensioni delle ultime settimane. Lo stesso giocatore non gradirebbe i piani futuri della società catalana: in questo modo ci potrebbe essere anche un via libera in estate.

Calciomercato Juventus e Inter, la decisione su Griezmann

Come svelato in anteprima da Calciomercato.it, stando a fonti vicine al Barcellona, l’obiettivo del club blaugrana sarebbe quello di trattenere Griezmann ancora per un altro anno. Soltanto in caso di offerta folle, pari a 100 milioni di euro, la società catalana potrebbe pensare alla cessione.

Al momento sia Juventus che Inter non avrebbero intenzione di spendere questa cifra per il talentuoso giocatore francese: inoltre, ci sarebbe anche un forte interessamento del Manchester United. Da non sottovalutare, infine, anche l’ingaggio stratosferico di 17 milioni di euro a stagione che percepisce l’ex Atletico Madrid.

Scoppia il caso Griezmann a Barcellona con novità importanti che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Il suo futuro resta in bilico.

