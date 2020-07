La Juventus è già molto attiva sul calciomercato: oltre all’affare col Barcellona, i bianconeri hanno chiuso anche altre operazioni, da cui ne potrebbero nascere altre

La Juventus ha mosso il primo grande passo sul calciomercato e, soprattutto sul bilancio. Alla fine lo scambio tra Arthur e Pjanic con il Barcellona è andato in porto, sistemando i conti delle due società al 30 giugno con delle plusvalenze importanti. Non solo, perché i bianconeri si sono mossi anche su alcune operazioni minori, relative all’Under 23, con le cessioni di Muratore, Mavididi e lo scambio con il Manchester City tra Correia e Moreno. E proprio da quest’ultimo affare potrebbe presto nascerne un altro, decisamente più grande a livello economico.

Calciomercato Juventus, scambio col City: Douglas Costa-Gundogan

Nella giornata di martedì, la Juventus ha ufficializzato anche le operazioni che hanno interessato l’Under 23. In primis, lo scambio con il Manchester City che ha visto l’arrivo in bianconero di Felix Correia per 10 milioni, con Pablo Moreno che invece ha fatto il pecorso opposto, per 10,5 milioni. A margine di questa trattativa, però, la Juve ha allargato i discorsi con i citizens per un altro possibile affare, ovvero il possibile scambio tra Douglas Costa e Ilkay Gundogan.

Il brasiliano è ripartito alla grande nella Serie A post lockdown, ma sua discontinuità fisica e comportamentale hanno indotto i bianconeri a fare anche dei ragionamenti in ottica cessione. Inoltre, Guardiola ha già allenato l’ex Shakthar al Bayern e al City sarebbe il sostituto ideale di Sane, appena trasferitori proprio a Monaco di Baviera. Il centrocampista tedesco, invece, sarebbe un ottimo rinforzo per la mediana della Juventus, che dopo Pjanic potrebbe anche salutare Rabiot e Ramsey, due non proprio incedibili in caso di offerta congrua.

Insomma, la Juventus ha appena aperto il suo calciomercato con lo scambio – forse – già più discusso dell’estate. Ma Paratici non ha intenzione di chiuderla qui, all’orizzonte ci sono ancora tante operazioni simili. E uno degli assi più caldi potrebbe portare proprio al Manchester City di Guardiola, che vivrà un momento di passaggio importante vista la squalifica dall’Europa. Attenzione ai nomi di Douglas Costa e Gundogan.

