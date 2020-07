Calciomercato Juventus, via Ronaldo e colpo in Premier | Piano e cifre

Il calciatore della Juventus sta vivendo una grande stagione ma è al centro di voci di mercato. I bianconeri lo cederebbero solo per 100 milioni: il piano

La Juventus è concentrata sul finale della stagione ed entro un mese finirà definitivamente il campionato di Serie A, che vede attualmente i bianconeri in vetta con quattro punti di distacco dalla Lazio che è ormai la vera antagonista della compagine allenata da Maurizio Sarri. Resta più defilata, invece, l’Inter che è ormai a -8 dalla vetta.

C’è da riscattare le sconfitte rimediate contro Lazio e Napoli rispettivamente in Supercoppa Italiana e Coppa Italia e per questo non sono più concessi passi falsi. La stagione però può ancora diventare storica visto che in palio ci sono i due trofei più importanti da conquistare.

Calciomercato Juventus, Ronaldo via solo per 100 milioni. Si tenta il colpo Jimenez

In Serie A il cammino è positivo anche grazie al buon rendimento di Cristiano Ronaldo, che ha realizzato 24 reti in 25 gare. Dalla Spagna, però, fanno sapere che la società potrebbe cedere il fenomeno portoghese per fare una sorta di rivoluzione della rosa, ma solo a cifre elevate.

Secondo Don Balon, infatti, Ronaldo potrebbe andare via solo per 100 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dai bianconeri per acquistare l’attuale numero 7 dal Real Madrid. Quei soldi poi potrebbero servire per ingaggiare Raul Jimenez, una prima punta vera accostata da diverse settimane alla ‘Vecchia Signora’.

In avanti poi dovrebbe partire anche Gonzalo Higuain, che sembrerebbe sempre più vicino al ritorno in Argentina.

