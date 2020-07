Calciomercato Juventus, Raiola porta il super talento dalla Roma: è fatta

La Juventus prova a piazzare il colpo di prospettiva dalla Roma: è ormai quasi fatta per il giovane talento Riccardo Calafiori

Il campionato volge al termine e le sensazioni sono buone in ottica scudetto, che sarebbe il nono consecutivo, intanto però la dirigenza della Juventus lavora al calciomercato e ai pezzi grossi, e non solo, da inserire nella rosa gestita da Maurizio Sarri. A breve dovrebbe arrivare l’accordo definitivo per Arthur, ma intanto si pensa anche ai giovanissimi e al futuro Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, i bianconeri sarebbero ad un passo dallo strappare un importate colpo dalla Roma: Riccardo Calafiori.

Juventus-Calafiori, altro affare con Raiola

Si tratta di un esterno classe 2002 destinato a diventare tra i più importanti della sua generazione se è vero, come è vero, che da tempo era visto a Trigoria come il sostituto di Kolarov. Il giovane terzino, di piede mancino, ha come manager Mino Raiola e sarebbe ora ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della ‘vecchia signora’. I bianconeri, se dovessero chiudere definitivamente l’affare, avrebbero superato una concorrenza agguerrita composta da importanti club come Inter, Manchester United e Paris Saint Germain.

Il suo contratto con i capitolini è in scadenza nel 2021, ma di rinnovo non se n’è mai parlato. Per questo il suo addio ai colori giallorossi è sempre più probabile e a spuntarla potrebbe essere la Juventus.

